La metrópoli de Illinois vive una jornada de festejos masivos debido a un nuevo aniversario de su fundación oficial. Las autoridades locales y diversas instituciones privadas coordinan esfuerzos para abrir las puertas de los sitios más emblemáticos a toda la comunidad.

‎El ambiente festivo recorre las calles del centro mientras los habitantes buscan opciones culturales y recreativas sin costo. Esta iniciativa busca fortalecer el sentido de pertenencia y permitir que las familias disfruten del patrimonio arquitectónico que define a la región.

‎La administración del observatorio confirma que el público entra gratis al icónico 360 Chicago para celebrar el cumpleaños de la ciudad hasta el próximo 6 de marzo. Según, el sitio web oficial del mirador, establece que la promoción beneficia exclusivamente a los residentes locales.

‎¿Cuáles son los requisitos para que entra gratis al icónico 360 Chicago?

‎Los interesados deben presentar una identificación con foto válida que demuestre una dirección en la ciudad con código postal iniciado en 606XX. La organización también acepta identificaciones vigentes de las Escuelas Públicas de Chicago para otorgar el pase sin costo en la taquilla.

‎Un adulto con acreditación válida puede ingresar con un menor de edad bajo el mismo beneficio de gratuidad durante esta semana especial. Los boletos se entregan por orden de llegada directamente en el lugar, ya que la empresa no habilitó reservaciones previas para esta promoción.

‎Es importante mencionar que la experiencia TILT y el consumo en la barra CloudBar mantienen sus costos habituales de forma independiente. El acceso gratuito permite subir al piso 94 de la torre John Hancock, ubicada en el 875 N. Michigan Ave, a 1,030 pies de altura.

‎¿Qué museos participan este mes con boletos gratis?

‎El Museo Field y el Museo de Historia Afroamericana DuSable ofrecen entrada libre a los residentes de Illinois durante todos los miércoles del año. El Planetario Adler también se suma a la jornada con boletos gratuitos, aunque exige una reserva digital realizada con antelación.

‎

‎Por su parte, el Museo de Historia de Chicago mantiene el acceso gratuito para profesores, veteranos y personal de emergencia de manera permanente. Estas instituciones operan en horarios extendidos este 4 de marzo para recibir a los ciudadanos que celebran el aniversario número 189.

‎El Museo de Arte Lapidario Lizzadro y el Driehaus Museum también abren sus galerías sin costo durante la jornada de mitad de semana. En el Driehaus, el beneficio inicia después de las 4:00 p.m., permitiendo que el público explore la arquitectura histórica del Murphy Auditorium.

‎¿Qué horarios van a ser gratis para ir al icónico 360 Chicago?

‎La experiencia panorámica recibe visitantes todos los días desde las 9:00 a.m. hasta las 11:00 p.m., con la última admisión permitida a las 10:00 p.m. El personal del observatorio recomienda asistir temprano debido al límite de boletos gratuitos disponibles por cada jornada de la semana.

‎Las autoridades aclaran que no aceptan pasaportes, facturas de servicios públicos ni tarjetas de biblioteca como comprobantes de domicilio para este evento. Solo las identificaciones estatales o escolares con fotografía cumplen con los estándares de seguridad requeridos por la administración de la torre.

‎Esta semana de puertas abiertas representa una oportunidad única para observar la Ciudad de los Vientos desde una perspectiva privilegiada sin afectar el bolsillo. La celebración del cumpleaños de Chicago une a la comunidad en un recorrido por sus cimas más altas y sus centros culturales.

