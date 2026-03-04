Delcy Rodríguez agradece la amabilidad del gobierno de Trump para trabajar una agenda conjunta

Suscríbete a nuestros canales

La presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, agradeció este miércoles al mandatario estadounidense, Donald Trump, por su disposición para fortalecer la cooperación internacional.

“Agradezco al Presidente Donald Trump la amable disposición de su gobierno para trabajar conjuntamente en una agenda que fortalezca la cooperación binacional en beneficio de los pueblos de Estados Unidos y Venezuela”, indicó Rodríguez, en su cuenta en Telegram.

Su publicación surge luego de que sostuviera un encuentro con el Secretario de Interior de EEUU, Doug Burgum, en el Palacio de Miraflores, Caracas.

En el encuentro se abordarán temas de interés en la cooperación energética y fortalecer el sector minero.

El Ministerio para Relaciones Exteriores afirmó en su portal web que el secretario de Interior llegó para fortalecer “la alianza estratégica regional”.

Mientras que la Embajada de EEUU en el país, afirmó que la visita es “otro paso vital e histórico que impulsa el plan de tres fases” de la Administración de Donald Trump en Venezuela.