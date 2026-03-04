Todo listo para la Fiesta de la Francofonía 2026: traen actividades totalmente gratis

Suscríbete a nuestros canales

La Fiesta de la Francofonía 2026 está a pocos días de iniciar con una serie de eventos que buscan resaltar la riqueza y diversidad de la lengua francesa y su cultura.

Este año, la celebración, que comienza el 12 de marzo y se extenderá hasta el 31 de este mismo mes, contará con la participación de varios embajadores, incluyendo a los representantes de Francia, Líbano, Grecia, Haití, Suiza y Egipto.

El embajador de Francia en Venezuela, Emmanuel Pineda, destacó a la prensa que el francés es hablado por 320 millones de personas en cinco continentes, lo que lo convierte en una lengua de gran relevancia global.

Además, enfatizó que este idioma ofrece acceso a una cultura rica en todos los sentidos, desde la literatura hasta la gastronomía.

¿Cómo es la relación del venezolano con el francés?

Pineda destacó que actualmente, en el país hay 12.000 personas estudiando francés, lo que refleja un creciente interés por aprender este idioma.

Uno de los espacios más relevantes para la enseñanza de tal lengua es el Colegio Francia, donde, aparte de aprender el idioma, estudian en francés.

En Venezuela hay contabilizados 220 profesores de este idioma.

¿Qué trae la Fiesta de la Francofonia 2026?

La Fiesta de la Francofonía 2026 ofrecerá una variedad de actividades que incluyen:

Cine: El Festival Internacional de Cine Francófono será uno de los puntos culminantes, presentando 12 películas. Este evento se llevará a cabo del 12 al 31 de marzo en varios espacios como Trasnocho Cultural y Cines Unidos.

Música: se realizará un concierto de la Orquesta Sinfónica Gran Mariscal de Ayacucho dirigida por Elisa Vegas, el 22 de marzo en la Concha Acústica de Bello Monte.

Artes escénicas: el 25 de marzo, el Colegio Francia presentará una obra de teatro, contribuyendo con la oferta cultural de la fiesta.

Las ciudades de Barquisimeto, Maracaibo, Mérida y Valencia también participarán en estas celebraciones, ampliando el alcance del evento en todo el país.

Cada país participante también tendrá sus actividades:

Líbano: talleres gratis de cocina libanesa y caligrafía árabe.

Haití: degustación de platos típicos.

Suiza: proyección de dos largometrajes. El 23 de marzo en Colegio Francia y el 27 de marzo en la Alianza Francesa de Maracaibo.

Grecia: conservatorios en la Universidad Central de Venezuela y en la Universidad Católica Andrés Bello.

Los interesados deben inscribirse con antelación, ya que los cupos son limitados en la mayoría de eventos. Para más información deben visitar los canales oficiales de la Embajada de Francia y los demás países invitados.

Con una amplia gama de actividades, desde el cine hasta la gastronomía, esta fiesta representa la riqueza de la cultura francófona.

