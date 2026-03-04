¿Aumento de gas en EEUU? Ahorre hasta 6% con estas tarjetas de crédito

Suscríbete a nuestros canales

El recrudecimiento de las tensiones bélicas en Medio Oriente tras los recientes ataques en Irán disparó el costo del crudo, que pasó de 66 a 76 dólares por barril en apenas una semana.

Esta escalada impacta directamente en el bolsillo de los consumidores, ya que el promedio nacional de la gasolina regular escaló a 3.11 dólares por galón, un incremento de 16 centavos respecto a los días previos.

Impacto

Jamie Dimon, director ejecutivo de JPMorgan Chase, advierte que si bien el impacto inflacionario actual es moderado, una prolongación del conflicto internacional elevaría la presión sobre la economía global.

Resulta importante monitorear estas fluctuaciones, dado que cada variación de 10 dólares en el barril de petróleo suele traducirse en un alza de 25 centavos en el surtidor minorista según detalla US News.

Tarjetas de crédito

Ante este panorama de inestabilidad, los conductores recurren a estrategias financieras para mitigar el golpe a sus finanzas personales y empresariales.

Tarjetas de crédito especializadas, como la Blue Cash Everyday de American Express o la Customized Cash Rewards de Bank of America, ofrecen reembolsos de hasta el 6% en la compra de combustible, lo que permite recuperar parte del gasto trimestral.

Expertos financieros recomiendan el uso de estas herramientas especialmente a propietarios de pequeñas empresas y hogares con varios vehículos, siempre que liquiden el saldo total mensualmente para evitar que los intereses anulen los beneficios del ahorro.

Alternar entre diferentes plásticos de recompensas maximiza la devolución de efectivo cuando se superan los límites de bonificación anuales.

