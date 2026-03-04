Escándalo de licencias falsas en Florida: desmantelan esquema de estafa y detienen a una docena de implicados

Suscríbete a nuestros canales

La integridad del sistema de acreditaciones profesionales en el estado de Florida enfrenta un nuevo desafío tras el desmantelamiento de una organización ilícita. Las autoridades mantienen una vigilancia estricta sobre los procesos de certificación que garantizan la idoneidad de los agentes financieros.

Las licencias de seguros representan permisos oficiales indispensables para vender, asesorar o gestionar pólizas de manera legal y ética en el territorio. El uso de métodos fraudulentos para obtener estos títulos pone en riesgo la seguridad económica de miles de consumidores.

La investigación estatal analizó diversas anomalías detectadas en los sistemas digitales durante la presentación de pruebas de suficiencia profesional. Los peritos informáticos rastrearon conexiones sospechosas que permitieron identificar el núcleo de la operación delictiva ubicada en el noroeste de la ciudad.

Las autoridades estatales confirman que arrestan a 12 personas acusadas de crear esquema de fraude para lograr licencias de seguros en Florida tras una investigación exhaustiva. Según, el Departamento de Servicios Financieros, señala que el grupo manipulaba exámenes de forma remota.

¿Cómo operaba la red en la que arrestan a 12 personas?

La compañía D&R Financial Service, operada por Rainier Miguel Salas, servía presuntamente como centro de operaciones para completar los trámites ilegales. Salas controlaba las computadoras de los aspirantes desde su oficina en Virgin Gardens para responder las evaluaciones en nombre de los solicitantes.

Cinthya Pinto, otra de las principales implicadas, cumplía la función de reclutar estudiantes interesados en obtener la acreditación de forma irregular. Los investigadores descubrieron que los clientes pagaban sumas entre 1.500 y 2.000 dólares por estos servicios de manipulación externa.

El sistema de seguridad de los exámenes reflejó múltiples irregularidades que alertaron a los supervisores sobre una posible intervención remota durante las pruebas. "Hay un montón de información de lo que hizo el señor Salas", declararon los investigadores tras el registro de la oficina.

¿Qué cargos enfrentan las personas arrestadas en Florida?

Los 12 detenidos enfrentan acusaciones graves que incluyen crimen organizado, uso fraudulento de identificación personal y conspiración para cometer fraude. La fiscalía sostiene la postura de que todos los coacusados participaron activamente en los delitos que se les imputan.

Cinthya Pinto enfrenta cargos específicos por el uso fraudulento de identificaciones para facilitar el ingreso de los estudiantes al sistema estatal. La magnitud del esquema obligó a la intervención de detectives especializados en delitos financieros y delincuencia organizada del estado.

Varios de los implicados ya comparecieron ante la corte para conocer sus fianzas, mientras que otros permanecen bajo custodia debido a procesos migratorios. La justicia busca castigar con severidad estas acciones que socavan la confianza en las instituciones públicas y financieras.

¿Cuáles son las consecuencias migratorias del arresto?

De los 12 arrestados, algunos ya pagaron sus respectivas fianzas para continuar el proceso en libertad, pero otros enfrentan retenciones migratorias adicionales. Esta situación complica el panorama legal de los acusados extranjeros que participaron en el esquema de licencias falsas.

La oficina del Alguacil y el Departamento de Servicios Financieros mantienen la investigación abierta para identificar a más beneficiarios de este fraude. Las autoridades advierten que cualquier licencia obtenida mediante este método quedará revocada de manera inmediata y permanente.

Este operativo envía un mensaje contundente contra la corrupción en los trámites de permisos oficiales dentro del sector de los seguros. La fiscalía prepara las pruebas periciales para demostrar la conexión técnica entre la oficina de Salas y los exámenes manipulados.

