EEUU aprueba vuelos de American Airlines a dos ciudades de Venezuela

El Departamento de Transporte de EEUU anunció este miércoles que ha aprobado la solicitud de American Airlines para operar vuelos estadounidenses a Caracas y Maracaibo en Venezuela, desde Miami.

Los vuelos serán operados a través de su aerolínea regional de propiedad total Envoy, reseñó Reuters..

El secretario de Transporte de EEUU., Sean Duffy, revocó en enero una orden de 2019 que prohibía a aerolíneas estadounidenses volar a Venezuela después de que el presidente Donald Trump le ordenara tomar la medida.

Hasta la fecha varios vuelos de repatriación desde Estados Unidos a Venezuela, son los que han marcado la apertura aérea; además de aquellos de carga con insumos y personal de la Embajada norteamericana en Caracas.

El espacio aéreo venezolano está abierto completamente para aquellos países que, por motivaciones políticas decidieron suspender sus operaciones. Justamente este mes de marzo, se ha convertido en el momento perfecto para que muchas líneas aéreas retomarán sus vuelos, en su mayoría las europeas.

