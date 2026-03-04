Universidades de Florida dejarán de contratar extranjeros hasta 2027: esta es la razón

Suscríbete a nuestros canales

La inmigración profesional en el sector académico de Florida enfrenta un cambio radical tras la decisión de la Junta de Gobernadores de suspender las nuevas contrataciones bajo el programa de visas H-1B. Esta resolución, que afecta a las 12 universidades estatales, se mantendrá operativa hasta el 5 de enero de 2027. El objetivo principal es realizar una auditoría sobre el uso de estos recursos y dar prioridad a los profesionales estadounidenses en el mercado laboral local.

Ray Rodrigues, Canciller del Sistema Universitario Estatal de Florida, declaró al respecto:

"Nuestra prioridad debe ser garantizar que los graduados de nuestras instituciones tengan la primera oportunidad de competir por empleos en nuestras universidades. Esta pausa nos permite evaluar cómo se están utilizando estos recursos".

Alcance de la medida y excepciones

La restricción se aplica únicamente a las nuevas solicitudes de empleo. Los trabajadores que ya forman parte del sistema universitario y poseen este visado podrán renovar sus permisos sin inconvenientes. El estado solo permitirá contrataciones internacionales en casos de "necesidad crítica", donde las instituciones demuestren que no existe talento local capaz de cubrir la vacante.

Costos y precedentes

Esta política responde a un incremento en las tarifas federales de procesamiento, que alcanzaron los 100.000 dólares por solicitud a finales de 2025. Con este movimiento, Florida sigue los pasos de Texas, estado que aplicó un congelamiento similar recientemente. El gobernador Ron DeSantis señaló que la intención es que los graduados de las propias universidades del estado tengan la primera opción en cargos de docencia e investigación.

Manny Díaz Jr. , Comisionado de Educación de Florida, explicó la razón de la medida:

"Estamos alineando nuestras políticas de contratación con la realidad económica actual. Es fundamental que el dinero de los contribuyentes de Florida se invierta primero en el desarrollo y la contratación de talento nacional".





Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube