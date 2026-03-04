Copa del Rey: Atlético de Madrid y Real Sociedad se enfrentarán en la gran final

Suscríbete a nuestros canales

La Copa del Rey 2026 ya tiene definidos a sus dos protagonistas para la gran final en el Estadio de La Cartuja. La Real Sociedad se convirtió este miércoles 4 de marzo en el segundo finalista tras derrotar 1-0 al Athletic Club en un emocionante derbi disputado en Anoeta. Un gol de penal de su capitán, Mikel Oyarzabal, al minuto 86, terminó por inclinar la balanza en una eliminatoria que llegaba abierta tras el 0-1 de la ida.

El equipo dirigido por Pellegrino Matarazzo supo gestionar la presión de los "leones" y, apoyado en una sólida actuación defensiva y el criterio de Turrientes en el mediocampo, aseguró su regreso a una final copera. Con este triunfo, los donostiarras buscarán su cuarto título de la competición ante un rival histórico, recordando aquella final de 1987 donde también se midieron al conjunto madrileño.

Por su parte, el Atlético de Madrid llega a la cita tras una sufrida clasificación el pasado martes. A pesar de haber vencido 4-0 al FC Barcelona en la ida, los de Diego Simeone rozaron la tragedia en el Spotify Camp Nou, cayendo 3-0 en un duelo donde los culés estuvieron a un paso de forzar la prórroga. La resistencia defensiva en los minutos finales permitió al cuadro rojiblanco sellar el global 3-4 y ganarse el derecho de pelear por su undécimo trofeo de Copa.

La final se disputará el sábado 18 de abril a las 21:00 horas. Inicialmente prevista para una semana después, la RFEF adelantó la fecha para evitar la coincidencia con el inicio de la Feria de Abril en Sevilla. Será un choque de estilos entre el orden táctico de Simeone y la propuesta asociativa de la Real, con el objetivo de suceder al Barcelona como el nuevo monarca del fútbol español.

