Vuelo 119: retornan más de 120 venezolanos repatriados desde Miami este 4 de marzo

Este miércoles 4 de marzo el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía recibió el vuelo N° 119 de la Gran Misión Vuelta a la Patria.

Un grupo de 126 venezolanos regresó al país procedentes de Miami, Florida, como parte de los acuerdos de repatriación que se mantienen activos con Estados Unidos.

La operación, contó con la presencia y supervisión directa del ministros de Interior Justicia y Paz, Diosdado Cabello, quien aseguró que el proceso de recepción fuera eficiente y digno para los connacionales.

Los 126 ciudadanos pasaron por un circuito de atención diseñado por el Gobierno Nacional:

Atención Médica: Evaluación de salud inmediata por parte de instituciones nacionales para garantizar el bienestar físico de los pasajeros.

Seguridad y Traslado: Tras cumplir con los protocolos de identificación y seguridad, los organismos del Estado se encargaron de trasladar a cada persona directamente a sus hogares, asegurando que lleguen sanos y salvos a sus destinos finales

Arriban al país 130 venezolanos desde Miami

El pasado lunes, un total de 130 ciudadanos venezolanos procedentes de la ciudad de Miami, Estados Unidos, aterrizaron en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía.

El grupo de connacionales, que retornó al país en el vuelo número 118, está integrado por 101 hombres, 21 mujeres, 4 adolescentes y 4 niños.

