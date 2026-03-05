Aumento salarial en Venezuela: ¿Qué opina la Central Bolivariana de Trabajadores sobre salarizar los bonos?

Suscríbete a nuestros canales

Continúan las conversaciones y propuestas sobre el aumento salarial en Venezuela, en esta oportunidad, el presidente de la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores (CBST), Oswaldo Vera da su opinión sobre el tema.

El también diputado a la Asamblea Nacional, mantiene que todo ajuste sobre el tema salario compete exclusivamente al Ejecutivo.

Aumento salarial en Venezuela

De acuerdo con la postura de Vera, los ajustes salariales deben ir anclados a la producción nacional, de modo que los incrementos en cuanto a la capacidad de compra sea sostenible y no se pierda con la inflación.

“Hay un planteamiento sobre la necesidad de mejorar el ingreso de los trabajadores y trabajadoras, y va a depender mucho de los niveles del flujo que va a ingresar al país”, aseguró el presidente de la CBST durante una entrevista en el programa Al Instante de Unión Radio.

Ingreso de recursos al país

En este sentido, asegura Vera que el aumento que se de "se tiene que combinar con una política de lucha contra la inflación". “Tiene que estar combinado con una decisión en el marco de una ley que también se está proponiendo, de precios acordados”, añadió.

Asimismo, destacó que hacer una salarización de las bonificaciones no algo factible ya que éstas están indexadas. “Estamos de acuerdo en que debe producirse un aumento de salario, insisto, dependiendo del flujo y el ingreso de recursos al país”, reiteró Vera.

Adicionalmente, resaltó que actualmente hay conversaciones directas sobre el tema entre la CBST, el Gobierno Nacional y el ministro de Trabajo, Eduardo Piñate.

Visite nuestra sección de Nacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube