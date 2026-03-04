"El Principito" no olvida: el dardo de Griezmann al Barça tras el pase a la final

Suscríbete a nuestros canales

La clasificación del Atlético de Madrid a la final de la Copa del Rey ha dejado una de las imágenes más virales del fútbol español fuera del césped. Antoine Griezmann, referente del equipo rojiblanco, utilizó sus redes sociales para saldar una cuenta pendiente con el FC Barcelona, reavivando una vieja rencilla que se remontaba a la temporada pasada.

Apenas se confirmó el pase a la final tras un agónico partido en el Camp Nou, el francés publicó una fotografía celebrando el éxito con dos jugadores azulgranas rendidos en el fondo. El texto que acompañó la imagen fue: "¿Esta foto va muy dura?". La frase no fue casualidad, sino una réplica exacta a una publicación del Barça de marzo de 2025, cuando el club catalán se burló del Atlético tras un duelo liguero con la misma afirmación.

Una venganza cocinada a fuego lento

La publicación original del Barcelona, que rezaba "Esta foto va muy dura" junto a una imagen de Griezmann desenfocado tras una derrota, había quedado grabada en el vestuario colchonero. El delantero francés esperó al momento de máxima tensión —una eliminación directa en semifinales de Copa— para devolver el golpe mediático, invirtiendo los roles de víctima y verdugo.

Este gesto ha generado una gran repercusión, sumando miles de interacciones en pocos minutos y provocando reacciones de compañeros como José María Giménez, quien respaldó la ironía del galo. Sin embargo, también ha despertado malestar en la Ciudad Condal, donde el pasado azulgrana del jugador hace que este tipo de burlas se sientan como una traición personal.

Con la final ante la Real Sociedad en el horizonte y rumores sobre su posible salida hacia la MLS, Griezmann ha demostrado que sigue plenamente conectado con la identidad del Atlético. El cruce de declaraciones digitales añade un extra de temperatura al próximo duelo liguero entre ambos equipos, confirmando que la rivalidad entre madrileños y catalanes se juega hoy tanto en el área como en la pantalla.

