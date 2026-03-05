Pagos directos el 19 de marzo: este estado de EEUU entregará a sus residentes un cheque de $1.000

Suscríbete a nuestros canales

La economía de los hogares en el extremo norte de Estados Unidos (EEUU) recibe un impulso financiero gracias a la explotación de hidrocarburos. Este sistema de redistribución de riqueza permite que la población participe de las ganancias obtenidas por el gas y el petróleo.

Los expertos en políticas públicas consideran este mecanismo como un modelo exitoso de ingreso básico universal a nivel estatal. A diferencia de otros subsidios, este pago no toma en cuenta el nivel de riqueza o el estatus laboral del solicitante.

Algunos residentes de Alaska recibirán pagos directos de $1.000 dólares el próximo 19 de marzo, gracias al programa Permanent Fund Dividend (PFD). Según , la oficina del gobernador, confirma que el envío beneficia a quienes poseen el estatus "Elegible-Not Paid".

¿Cómo saber quiénes recibirán pagos directos de $1.000 dólares?

Los residentes con solicitudes aprobadas hasta el 11 de marzo de 2026 obtendrán el depósito de forma automática en sus cuentas. El monto de este año asciende a los $1.000 dólares, cifra que representa una reducción frente a los $1.702 entregados en el ciclo anterior.

Para verificar la elegibilidad, los interesados deben acceder al portal en línea oficial denominado myPFD con sus credenciales de usuario. Aquellas personas que realizaron el trámite en formato físico pueden acudir a los centros locales de distribución para obtener información personalizada.

La oficina estatal reporta que más de 600,000 ciudadanos califican para este beneficio tras cumplir un año entero de residencia continua. La intención de permanecer en el estado de forma indefinida constituye un requisito obligatorio para evitar la descalificación del proceso.

¿Qué fechas siguen después del 19 de marzo en EEUU?

El calendario del Departamento de Ingresos establece otra ronda de envíos masivos para el próximo 16 de abril de 2026. Esta fecha atiende a los beneficiarios cuyas solicitudes queden validadas antes del cierre administrativo del 8 de abril.

Posteriormente, las autoridades prevén un tercer envío de fondos para el 21 de mayo destinado a los casos aprobados hasta el 13 de mayo. Este cronograma escalonado asegura que todos los residentes elegibles reciban su parte del dividendo de los recursos minerales.

El programa PFD exige que el solicitante no haya cumplido penas de cárcel durante el año de elegibilidad correspondiente al pago. Esta norma busca garantizar que el incentivo económico llegue a ciudadanos que mantienen un comportamiento civil adecuado según las leyes estatales.

¿Cómo aplicar al cheque por $1.000?

El periodo de inscripción para el dividendo correspondiente al año 2026 permanece abierto para todos los interesados en el portal digital. Los ciudadanos tienen hasta las 11:59 p.m. del 31 de marzo de 2026 para completar su formulario de solicitud oficial.

Los pagos de este nuevo ciclo comenzarán su distribución regular en octubre de 2026 y podrían extenderse hasta los primeros meses de 2027. Hasta el momento, el gobierno estatal no determina el monto exacto para el próximo año fiscal.

Este apoyo financiero directo representa un alivio vital para las familias ante el costo de vida en las zonas más remotas. El éxito del Fondo Permanente mantiene a Alaska como el único estado con un sistema de reparto de utilidades naturales tan amplio.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube