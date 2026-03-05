La guerra con Irán aumenta los precios de estos cinco rubros en EEUU: incluye alimentos

Suscríbete a nuestros canales

La escalada bélica en Irán tras los ataques aéreos conjuntos entre Estados Unidos e Israel ha comenzado a generar repercusiones económicas directas en el mercado estadounidense. El promedio nacional de la gasolina superó este miércoles los 3,20 dólares por galón, lo que representa un incremento de 11 centavos en pocos días. Esta tendencia al alza en el sector energético amenaza con trasladarse a otros rubros de consumo masivo debido a la inestabilidad en las rutas comerciales globales.

Crisis en el sector energético

El precio del crudo Brent ya sobrepasó la barrera de los 82 dólares por barril, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) se sitúa cerca de los 72 dólares. El motivo principal es el cierre del Estrecho de Ormuz, punto estratégico por donde circula el 20% del petróleo mundial. Esta interrupción logística afecta no solo el combustible para vehículos, sino también los costos operativos de las industrias que dependen de derivados del hidrocarburo.

Impacto en transporte y servicios

Las aerolíneas han iniciado ajustes en los precios de los boletos para compensar el encarecimiento del combustible de aviación. Asimismo, se anticipa un aumento en las facturas de servicios públicos, específicamente en electricidad y calefacción hogareña, ante el alza del gas natural y otros insumos energéticos necesarios para la generación y distribución de estos servicios básicos.

Alimentos y suministros agrícolas

La cadena de suministro de alimentos enfrenta presiones por el aumento en los costos de transporte marítimo y terrestre. Adicionalmente, la producción de fertilizantes y químicos industriales, provenientes en su mayoría de Oriente Medio, se encuentra bajo amenaza. Esto incrementa los gastos de operatividad de la maquinaria agrícola, lo que eventualmente se reflejará en el precio final de los comestibles en los supermercados.

Los datos reflejan el impacto inmediato en los costos operativos y de consumo tras el inicio del conflicto en Irán el pasado 28 de febrero de 2026:

Rubro Precio Pre-Conflicto Precio Actual (Promedio) Incremento Estimado Causa del Aumento Gasolina (Galón) $2,98 $3,20 +9% a 11% Alza del crudo Brent ($82) por cierre del Estrecho de Ormuz. Billetes de Avión Tarifa estándar Ajuste en curso +5% a 15% Recargo por combustible y cambios en rutas de vuelo internacionales. Gas Natural / Calefacción Precio base invierno Sube un 40% (gas) Impacto en factura El gas de referencia aumentó 40% el lunes tras los primeros ataques. Fertilizantes (Urea/AA) $530 - $744 / ton $620 - $760 / ton +15% a 20% Interrupción de exportaciones desde Oriente Medio y riesgos de transporte. Alimentos y Comestibles IPC estable (2.6%) Proyección al alza +0.5% (Inflación) Efecto cascada por mayores costos en diesel agrícola y fletes. Productos Químicos Arancel bajo (5%) Costos industriales +12% a 18% Nuevos aranceles y escasez de materia prima derivada del petróleo.

