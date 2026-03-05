Carta blanca a Trump: bloquean en el Senado resolución para restringir ataques a Irán

Suscríbete a nuestros canales

La situación bélica con Irán se mantiene sin restricciones legales internas luego de que el Senado de Estados Unidos desestimara una propuesta para limitar los poderes de guerra del Ejecutivo. Con una votación de 53 a 47, la cámara legislativa no alcanzó la mayoría necesaria para avanzar con la resolución que pretendía forzar el retiro de las tropas de las hostilidades, a menos que existiera una declaración de guerra formal aprobada por el Congreso.

Entre las declaraciones de los senadores que han respaldado las acciones militares del presidente Trump contra Irán, están Mitch McConnell:

"Los poderes del presidente para el uso de la fuerza militar están bien establecidos. El uso de la fuerza del presidente Trump para poner fin al 'guerra de terror' de Irán está plenamente dentro de sus autoridades inherentes como comandante en jefe".

Resultados de la votación y argumentos

El proceso legislativo mostró una marcada división partidista. El senador Rand Paul fue el único republicano en apoyar la iniciativa demócrata, mientras que John Fetterman fue el único miembro de la bancada demócrata que votó junto al oficialismo para rechazar la medida. Esta decisión permite que la administración actual continúe con las operaciones militares iniciadas tras los ataques del fin de semana, que resultaron en la muerte de figuras clave de la cúpula iraní.

"Esta es, esencialmente, la votación sobre si ir a la guerra o no. Si otorgamos el poder exclusivo de hacer la guerra al presidente de los Estados Unidos, no hay control sobre el uso o el abuso de esa autoridad. Un Congreso sin ambición constitucional es un peligro para la República", expresó Rand Paul (Republicano por Kentucky)

El debate en el pleno se centró en quién posee la facultad legal para dirigir un conflicto de esta magnitud. Los impulsores de la resolución sostienen que, al ser calificada como una "guerra" por altos funcionarios del gabinete y el propio Estado Mayor Conjunto, el Congreso debe intervenir según lo dicta la Constitución. No obstante, el bloque mayoritario argumentó que restringir las acciones presidenciales en este momento comprometería la defensa nacional y la operatividad de las fuerzas en el terreno.

Marco legal vigente

Bajo la Resolución de Poderes de Guerra de 1973, el Ejecutivo puede involucrar a las fuerzas armadas en conflictos notificando al Congreso en un lapso de 48 horas. La ley otorga una ventana de 60 días antes de requerir una autorización específica o iniciar una retirada. Al no prosperar la limitación legislativa, el financiamiento y la ejecución de la guerra quedan bajo la discreción de la Casa Blanca por el periodo establecido.

