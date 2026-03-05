Ecuador expulsa a diplomáticos cubanos: retira a su embajador en La Habana

Suscríbete a nuestros canales

Este miércoles 4 de marzo, el Gobierno de Daniel Noboa, expulsó a todo el cuerpo diplomático de Cuba en Quito, además de eso, ordenó el retiro inmediato de su propio embajador en La Habana.

En un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador detalló que todo el personal de la misión diplomática de la isla acreditada en Quito ha sido declarada personas no gratas y cuentan con un plazo de 48 horas parA abandonar territorio ecuatoriano.

El embajador ecuatoriano en La Habana José María Borja, quien también cubría Jamaica y otras islas del Caribe, ha sido llamado de regreso a Quito de forma definitiva.

Analistas coinciden en que esta decisión no es aislada. Ocurre a las puertas de un encuentro clave.

Noboa viajará en los próximos días a EE. UU. para reunirse con el mandatario estadounidense.

La ruptura con Cuba se interpreta como un gesto de sintonía total con la política exterior de Washington hacia el eje de la izquierda latinoamericana.

Ecuador ha respaldado recientemente acciones contundentes de la administración Trump, consolidando un bloque de derecha regional.

Con este anuncio, el gobierno de Daniel Noboa suma un nuevo conflicto a su ya accidentada agenda diplomática. Actualmente, Ecuador mantiene relaciones rotas o suspendidas con:

México: Tras el asalto a la embajada para capturar a Jorge Glas. Venezuela: Por diferencias ideológicas y reconocimiento de autoridades. Nicaragua: En solidaridad con las sanciones internacionales. Cuba: (Nueva incorporación este 4 de marzo).\

