Carabobo FC cae por la mínima ante Sporting Cristal y complica su pase en Libertadores

El Carabobo FC no pudo hacer valer su localía este miércoles 4 de marzo de 2026 en el partido de ida de la fase clasificatoria de la CONMEBOL Copa Libertadores. El equipo dirigido por Daniel Farías sufrió un duro revés al caer 0-1 frente al Sporting Cristal de Perú, en un compromiso donde el dominio del balón no fue suficiente para alterar el marcador.

Un descuido que costó caro

El destino del encuentro se selló apenas a los 14 minutos de juego. Un desajuste en la zaga defensiva del conjunto valenciano provocó una falta dentro del área que el principal no dudó en señalar como penal. El experimentado volante peruano Yoshimar Yotún fue el encargado de ejecutar la pena máxima con precisión, batiendo al guardameta Lucas Bruera para poner el único tanto de la noche en el marcador.

Dominio sin contundencia

A partir del gol visitante, la oncena granate tomó las riendas del partido en el Estadio Misael Delgado. Con un 58% de posesión y una propuesta vertical, el equipo venezolano asedió el arco rival con hasta seis remates directos a puerta; sin embargo, la falta de puntería y la sólida actuación de la defensa celeste impidieron el grito de gol de la fanaticada carabobeña.

La derrota deja al Carabobo FC en una situación comprometida, viéndose obligado a ganar en Lima para mantener vivas sus aspiraciones continentales. El partido de vuelta está programado para el próximo 13 de marzo en el Estadio Alejandro Villanueva. Los de Farías deberán ajustar su capacidad definidora si quieren revertir la serie y avanzar a la siguiente fase del torneo de clubes más importante de Sudamérica.

