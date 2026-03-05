Ernesto Paraqueima recibe libertad plena: retiran grillete electrónico al exalcalde de El Tigre

Suscríbete a nuestros canales

El exalcalde del municipio Simón Rodríguez, en El Tigre, estadol Anzoátegui, Ernesto Paraqueima, recibió este miércoles la medida de libertad plena, marcando el fin del proceso judicial que lo mantenía bajo medidas cautelares y con restricción de movimiento mediante vigilancia técnica.

A través de un video difundido en redes sociales, se dio a conocer el momento exacto en el que funcionarios de seguridad procedieron a retirarle el grillete electrónico que portaba en su pierna.

Durante el procedimiento, el exmandatario local manifestó su alivio tras haber cumplido con el tiempo impuesto por las autoridades.

"Tres años con eso puesto", expresó Paraqueima mientras el dispositivo era removido, haciendo referencia al tiempo que permaneció bajo custodia domiciliaria y supervisión electrónica.

Cabe recordar que Ernesto Paraqueima fue detenido en mayo de 2023 tras una serie de controversias públicas y señalamientos judiciales.

Desde entonces, pasó por diversas fases hasta llegar a esta decisión de libertad plena emitida por el tribunal correspondiente, como parte de los procesos de la Ley de Amnistía para la Convivncia Democrática.