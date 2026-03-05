Michi Sosa presenta su sencillo debut "Plato Roto"

Suscríbete a nuestros canales

Michi Sosa publicó su sencillo debut titulado "Plato Roto". La canción fue compuesta por la artista junto a Alfredo López Strauss y Willian Velásquez. El tema está disponible en todas las plataformas de música.

Significado de la canción

Según declaraciones de la intérprete, la letra aborda situaciones personales difíciles y el proceso de superación. "Todas las experiencias por las que pasamos, esas 'marcas de guerra', funcionan como esas grietas que se van acumulando en un plato. Llega un punto en que la presión es tanta que el plato finalmente se parte", explicó Sosa.

La cantante señaló que el tema habla de personas que ayudan en momentos complicados. "En este tema yo hablo de una persona que llega a reparar el daño, a este tipo de personas me gusta llamarlas 'personas curita'", agregó.

Disponibilidad del material

"Plato Roto" forma parte de un extended play (EP) en el que Michi Sosa trabaja actualmente. El lanzamiento incluye un videoclip grabado en las instalaciones de El Templo Scape Room, bajo la dirección y grabación de Valeria Terralavoro.

Michi Sosa participó anteriormente en el reality show televisivo "Camino a Somos Tú y Yo".

