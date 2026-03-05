¿Vuelve Qatar Airways? Aerolínea inicia reclutamiento de personal para operar en Maiquetía

Suscríbete a nuestros canales

La aerolínea Qatar Airways reactivó sus planes de presencia en Venezuela mediante la publicación de nuevas ofertas laborales destinadas al Aeropuerto Internacional de Maiquetía.

La compañía con sede en Doha activó recientemente una oferta laboral en la plataforma LinkedIn bajo el título "Empleos de Qatar Airways Caracas", informó la cuenta especializada @dgaviacion_ en X.

Aunque la aerolínea proyectó inicialmente el itinerario Doha-Bogotá-Caracas-Doha para el verano en el hemisferio norte, los vuelos no iniciaron en la fecha prevista.

Actualmente, la oficialización del cronograma depende de la culminación de la reconstrucción de la pista principal del aeropuerto principal del país, indicó la cuenta.

Regreso de American Airlines y Envoy

La información se produce horas después de que el Gobierno de los Estados Unidos aprobó la solicitud de American Airlines para volar nuevamente a Venezuela.

Según informó la agencia Reuters, las frecuencias conectarán a Miami con Caracas y Maracaibo. Las operaciones se ejecutarán a través de Envoy, aerolínea regional de propiedad total de la compañía estadounidense.

Este cambio administrativo se produce luego de que el secretario de Transporte, Sean Duffy, revocara en enero una orden de 2019 que prohibía a las líneas aéreas de ese país operar en territorio venezolano por instrucción del ejecutivo de ese entonces.

