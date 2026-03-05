Pronóstico sobre la llegada del fenómeno El Niño en 2026: conozca las probabilidades mayo

Suscríbete a nuestros canales

La Organización Meteorológica Mundial (OMM) ha emitido una actualización sobre el comportamiento de los fenómenos oceánicos-atmosféricos para este año.

En su reporte, destaca que tras un ciclo 2023/24 marcado por eventos extremos, el mundo se prepara para una nueva fase de transición que podría definir el clima del segundo semestre de 2026.

El peso de un ciclo histórico

El último episodio de El Niño, registrado entre 2023 y 2024, ha dejado una huella profunda en los registros climáticos.

Según la OMM, este evento "fue uno de los cinco más intensos jamás registrados", factor que contribuyó directamente a que el año 2024 rompiera los récords de temperatura mundial.

Para entender su impacto, es necesario recordar que El Niño corresponde al calentamiento periódico de las aguas en el centro y este del Pacífico ecuatorial.

Este fenómeno altera la circulación atmosférica tropical, modificando drásticamente:

Vientos y presión.

Regímenes de precipitaciones.

Patrones meteorológicos (siendo habitualmente opuestos a los efectos de La Niña).

Perspectivas para el trimestre marzo-mayo

A pesar de la posible transición hacia condiciones neutras, la OMM advierte que el calor acumulado en el sistema climático seguirá manifestándose.

Entre marzo y mayo de 2026, se espera un aumento sostenido de las temperaturas en la superficie terrestre a nivel global, independientemente de la fase en la que se encuentre el fenómeno ENOS.

El factor del Cambio Climático

Un punto crucial subrayado por el organismo es que fenómenos naturales como El Niño y La Niña ya no ocurren de forma aislada.

Estos se desarrollan ahora dentro de un marco de cambio climático antropogénico, lo que genera un "efecto multiplicador":

Elevación sostenida: Las temperaturas globales se mantienen en niveles altos incluso en ausencia de un Niño fuerte.

Intensificación: Los episodios meteorológicos extremos se vuelven más frecuentes y severos.

Alteración estacional: Los ciclos tradicionales de lluvia y sequía se ven modificados, dificultando las labores agrícolas y la gestión hídrica.

Vigilancia para mayo y julio

Hacia el trimestre mayo-julio, la probabilidad de que se forme un nuevo episodio de El Niño se incrementa paulatinamente hasta alcanzar cerca del 40%.

Esta cifra mantiene en alerta a los servicios meteorológicos, ya que la combinación de un nuevo evento con el calentamiento global de fondo podría suponer nuevos desafíos para la estabilidad climática en la región.