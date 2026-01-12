Recupera tu energía y fuerza mental: estos signos de tu cuerpo revelan qué vitaminas o minerales necesitas en la perimenopausia

Suscríbete a nuestros canales

Durante la perimenopausia y la menopausia muchos son los signos de tu cuerpo que te indican que algo está cambiando. La mayoría de las mujeres no logran identificar más allá de los famosos calorones y los cambios de humor. Pero eso es un grave error, pues existen muchos otros síntomas que se deben manejar con cuidado para no poner en riesgo la salud.

¿Qué signos de tu cuerpo revelan que atraviesas la perimenopausia o la menopausia?

Según refiere la Inteligencia Artificial, los signos más comunes son la falta del periodo menstrual, sofocos, sudores nocturnos, problemas de sueño, cambios de humor, sequedad vaginal, disminución de la libido y problemas cognitivos, cómo niebla mental y olvidos.

Por su parte, expertos de la Clínica Mayo señalan entre los síntomas la perdida de hueso, cambios en los niveles de colesterol y problemas en la vejiga.

Todo ello hace que la mujer se sienta débil, sin energía y le cuesta concentrarse hasta en las pequeñas actividades del día a día.

Para evitarlo, es esencial reconocer cada signo de tu cuerpo y así tomar cartas en el asunto lo más pronto posible.

¡Atención!

El apoyo nutricional es clave en este proceso, por tanto, si sientes hormigueo en manos y pies, es posible que tengas un déficit de vitamina B12, y esto puede ser a consecuencia del estrés o bajo consumo de proteína animal.

Los espasmos en los parpados, es otro síntoma y puede ser una señal de que el cuerpo necesita magnesio, una vitamina clave para los nervios, músculos y el descanso.

De igual manera, si rechinas los dientes o sientes tensión en la mandíbula, expertos lo asocian con estrés intestinal o la presencia de parásitos. Mientras que la niebla mental o falta de enfoque es una de las más preocupantes, ya que interfieren con las actividades cotidianas, esto es según los expertos, que el cerebro está pidiendo grasas buenas como Omega 3.

Otro síntoma a considerar es la caída del cabello o debilidad, puede ser una señal de falta de hierro, poca proteína o falta de Omega 3, muy común en la perimenopausia o la menopausia.

En conclusión, todas estas señales que da el cuerpo te ayudan a que tomes previsiones, corrijas lo necesario y así logres equilibrar las hormonas, la energía y fuerza mental. Si no estás seguro, lo más idóneo es buscar la asesoría de un médico para que te realice un chequeo e indique con exactitud cómo se debe proceder según sea el caso.

