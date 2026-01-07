El cuerpo te dice lo que intentas callar: síntomas a los que debes hacerle frente para evitar colapsar

Suscríbete a nuestros canales

Cuando tu cuerpo comienza a presentar síntomas que van más allá de un dolor de cabeza, malestar estomacal o muscular, sin una razón aparente, es posible que estés somatizando (https://sanzapsicologia.com/somatizaciones-cuando-el-cuerpo-habla-lo-que-la-mente-calla/ ) lo que intentas callar.

Es decir, esta es una forma en la que el cuerpo y la mente piden ayuda, utilizando el lenguaje que nunca falla: el del cuerpo.

¿Qué síntomas presenta tu cuerpo cuando tu boca calla?

En psicología, esto se llama somatización, y no es más que la manifestación física de un malestar emocional, el estrés o los conflictos internos que no se expresan de manera consciente, pero que encuentran una vía de salida a través del cuerpo.

Generalmente, las personas aparentemente se sienten bien, pero el cuerpo empieza a manifestar síntomas como, dolores de cabeza, tensión muscular, problemas digestivos, palpitaciones, cansancio crónico, dificultad para dormir, falta de aire, entre otros signos sin una causa médica clara.

¡Presta atención!

Si los síntomas físicos no son relacionados con problemas médicos, es importante recibir la evaluación de un profesional de la salud que realice un chequeo y pueda realizar un diagnóstico certero, y si efectivamente estás somatizando molestias vinculadas a cambios, estrés u otros problemas, lo idóneo es que te evalúe un profesional de la salud mental.

Una consulta con el psicólogo te ayudará a aprender “maneras de modular y expresar tus emociones, de manera que la salud física no sea la que tenga que cargar sobre sus espaldas tu incapacidad de lidiar con lo que sientes”, explican expertos de Psicología y Mente.

