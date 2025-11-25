¡Atención!: Si solo duermes cinco horas cada noche tu cuerpo te pasará factura

Suscríbete a nuestros canales

¿Sabes qué le pasa a tu cuerpo mientras duermes? Aunque aparentemente el cuerpo se sumerge en un estado de inactividad durante el sueño, en realidad no lo está, pues el organismo realiza múltiples procesos para garantizar la salud y bienestar.

Según comparten expertos de National Geographic “los periodos de sueño son mecanismos fundamentales para la vida, cuya influencia va, en contra de lo que se suele pensar, mucho más allá de la recuperación energética o la minimización de la fatiga. Regulación hormonal, reparación celular o consolidación de la memoria son algunos de los procesos que tienen lugar dentro de tu cuerpo mientras duermes en la noche”.

¿Qué hace el cuerpo mientras duermes?

Al dormir el cuerpo experimenta una serie de cambios que facilitan el descanso, vital para la salud general. “Dormir permite que el cerebro y el cuerpo se relajen y se recuperes, lo que promueve un mejor rendimiento físico y mental al día siguiente y a largo plazo”.

Sin embargo, cuando no se duerme entre 7 y 9 horas por noche que es lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud (OMS) para los adultos, todos estos procesos fundamentales se ven afectados, y provoca problemas de concentración, pensamiento, y hasta en los niveles de energía y el estado de ánimo.

Lo que debes saber

“Para los adultos, dormir menos de siete horas por noche con regularidad se vincula con un estado de salud deficiente, que incluye aumento de peso, un índice de masa corporal de 30 o más, diabetes, presión arterial alta, enfermedad cardíaca, accidente cerebrovascular y depresión”, refieren los expertos de la Clínica Mayo.

Dormir lo suficiente es clave para el buen funcionamiento del sistema inmunológico, cardiovascular, metabólico y neurológico; mientras que dormir cinco horas o menos, aumenta el riesgo de enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión y obesidad, además de afectar la concentración, el rendimiento y el estado de ánimo.

Si deseas conocer de qué otra manera tu cuerpo se puede ver afectado cuando duermes poco durante las noches y esto se mantiene en el tiempo, observa este video:

