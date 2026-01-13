Así amanece Caracas este 13 de enero: accesos restringidos por caravana

Suscríbete a nuestros canales

Este martes 13 de enero, el centro de Caracas amanece sin restricciones en sus principales avenidas. Sin embargo, en la Av. San Martín, a la altura de Maternidad (sentido El Silencio), tiene embotellamiento por unas gandolas que se encuentran descargando mercancía, pasadas las 8:00 a.m.

Avenida Bolívar cerrada

La Av. Bolívar está cerrada en ambos sentidos, esto, por una caravana gubernamental del sector transporte que saldrá desde el Poliedro de Caracas, y terminará en La Hoyada. Lo que desde ya genera embotellamiento en las avenidas adyacentes (Lecuna y Universidad).

La actividad iniciará a las 11:00 a.m., sin embargo, ya se están restringiendo los accesos de la Av. Bolívar.

Conductores deben tomar vías alternas para evitar el tráfico pesado que ya se genera en el centro de Caracas, una opción es la Cota Mil.

Visite nuestra sección Nacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube