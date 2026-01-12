Religión

Procesión de La Divina Pastora en Caracas este 14 de enero: cronograma de misas

Por Robert Lobo
Lunes, 12 de enero de 2026 a las 12:00 pm
Procesión de La Divina Pastora en Caracas este 14 de enero: cronograma de misas

La arquidiócesis de Caracas y la parroquia la Divina Pastora invitan a los devotos caraqueños a celebrar las festividades en honor a la Virgen María bajo esta advocación, actividad a llevarse a cabo el próximo miércoles 14 de enero.

A las 2:00 pm se realizará la procesión desde el templo parroquial de La Pastora hasta la iglesia Catedral, por todo el centro de Caracas.

Horarios de las misas

  • 7:00 am
  • 9:00 am
  • 11:00 am
  • 1:00 pm
  • 7:00 pm misa solemne presidida por monseñor Raúl Biord

 

