Procesión de La Divina Pastora en Caracas este 14 de enero: cronograma de misas

La arquidiócesis de Caracas y la parroquia la Divina Pastora invitan a los devotos caraqueños a celebrar las festividades en honor a la Virgen María bajo esta advocación, actividad a llevarse a cabo el próximo miércoles 14 de enero.
A las 2:00 pm se realizará la procesión desde el templo parroquial de La Pastora hasta la iglesia Catedral, por todo el centro de Caracas.
Horarios de las misas
- 7:00 am
- 9:00 am
- 11:00 am
- 1:00 pm
- 7:00 pm misa solemne presidida por monseñor Raúl Biord
