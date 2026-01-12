Caracas amanece fría este 12 de enero: temperaturas bajarán durante este mes

Suscríbete a nuestros canales

Caraqueños reportan bajas temperaturas la mañana de este 12 de enero. A través de las redes sociales, usuarios manifestaron su agrado por el clima "decembrino" que aún permanece en estos primeros días del 2026.

Según algunas App del tiempo, la temperatura bajó entre los 15 y 16 grados. Mientras que, en zonas como los Altos Mirandinos, la misma llegó a los 14°.

Temperaturas bajarán a 14 grados Celsius

Semanas atrás, el ingeniero hidrometeorológico, Valdemar Andrade, informó que las temperaturas bajarán considerablemente durante el mes de enero ante la llegada de un frente frío al país.

«Se estima que siga descendiendo entre diciembre y enero y muy posiblemente estemos llegando entre 14 y 15 grados Celsius para enero de 2026», dijo.



«En este momento tenemos un frente frío sobre el atlántico, que se debe ir desplazando y dentro de tres o cuatro días debe estar alcanzando la parte norte del país. Entonces eso va a originar que quizás la semana que viene comencemos a notar aún mucho más frío de lo que estamos sintiendo en este momento», finalizó.

