¡Caracas activa! Así operan los terminales en la capital: horarios habituales y servicios

La Alcaldía de Caracas y el Instituto Autónomo de Transporte y Vialidad (Intravialca) confirmaron que la ciudad funciona con total normalidad.

A través de un comunicado oficial, las autoridades aseguraron que los terminales se mantienen activos "día a día", garantizando que la movilidad y las actividades cotidianas no se vean interrumpidas en la capital.

El operativo invita a la población a utilizar los servicios municipales en sus horarios habituales, contando con protocolos de vigilancia reforzados para el bienestar de todos.

Terminales activos y seguros

Los terminales La Bandera y De Paso Rápido Ruta 421 se encuentran plenamente operativos. El horario habitual suele iniciar a las 5:00 a.m, hasta aproximadamente las 9:00 p.m.

Intravialca informó que las rutas de transporte urbano, suburbano (hacia zonas cercanas) e interurbano (hacia otros estados) funcionan sin problemas.

Para mayor seguridad de los viajeros, se están realizando revisiones de equipaje y controles de acceso en las entradas de estas instalaciones.

¿Qué opinan los usuarios?

Quienes utilizan el transporte público reportaron una atención adecuada. Pasajeros en el Terminal de La Bandera destacan que hay suficientes unidades disponibles para viajar y que el trato dentro de las instalaciones es positivo, lo que permite traslados rápidos y eficientes hacia los distintos destinos.

Servicios municipales garantizados

Además del transporte, la alcaldía mantiene desplegados sus equipos en diversas áreas estratégicas para el funcionamiento de la ciudad:

Los mercados municipales están abiertos al público.

Las cuadrillas de recolección de basura y mantenimiento de calles trabajan regularmente.

La Policía de Caracas está desplegada y las oficinas para permisos o documentos funcionan con normalidad.

Se mantienen activos los programas de protección social, así como los espacios dedicados a la cultura y la recreación.

