Servidores de María en Maracaibo: lo que debes cumplir para postularte

La Sociedad Religiosa Servidores de María en Maracaibo anunció la apertura de su convocatoria para nuevos aspirantes del año 2026.

Los interesados podrán presentarse el domingo 18 de enero durante la Eucaristía de las 5:00 pm en el Santuario Mariano, coincidiendo con el primer homenaje mensual a Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá.

Los postulantes deben cumplir con un código de vestimenta específico que refleja el respeto y la devoción hacia la Virgen. Entre los elementos solicitados se incluyen:

Camisa de manga larga blanca

Pantalón de vestir negro

Correa negra

Zapatos negros

Al finalizar la Eucaristía y la procesión posterior, los aspirantes recibirán instrucciones detalladas de la junta directiva.

Más allá de la vestimenta y los documentos, la sociedad hace énfasis en que los aspirantes deben presentarse con un corazón dispuesto al servicio de Jesús y María.

Los Servidores de María tienen un papel histórico en la ciudad, acompañando la imagen de la Virgen de Chiquinquirá en procesiones y actos religiosos.

