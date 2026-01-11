Devoción

Servidores de María en Maracaibo: lo que debes cumplir para postularte

Esta actividad marca el inicio del proceso de postulación y permite a los fieles acercarse más a la Virgen del Chiquinquirá.

Por Jessica Molero
Domingo, 11 de enero de 2026 a las 08:00 am
Servidores de María Maracaibo
Foto: Cortesía

 

La Sociedad Religiosa Servidores de María en Maracaibo anunció la apertura de su convocatoria para nuevos aspirantes del año 2026. 

Los interesados podrán presentarse el domingo 18 de enero durante la Eucaristía de las 5:00 pm en el Santuario Mariano, coincidiendo con el primer homenaje mensual a Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá. 

Los postulantes deben cumplir con un código de vestimenta específico que refleja el respeto y la devoción hacia la Virgen. Entre los elementos solicitados se incluyen:

  • Camisa de manga larga blanca

  • Pantalón de vestir negro

  • Correa negra

  • Zapatos negros

Al finalizar la Eucaristía y la procesión posterior, los aspirantes recibirán instrucciones detalladas de la junta directiva. 

Más allá de la vestimenta y los documentos, la sociedad hace énfasis en que los aspirantes deben presentarse con un corazón dispuesto al servicio de Jesús y María. 

 

Los Servidores de María tienen un papel histórico en la ciudad, acompañando la imagen de la Virgen de Chiquinquirá en procesiones y actos religiosos.

