La terapia de reemplazo hormonal: ¿es recomendable para todas las mujeres que atraviesan la menopausia?

Cuando comienza la etapa de la menopausia en las mujeres hay una terapia hormonal para aliviar los síntomas de esta transición biológica.

Esta es conocida como terapia de reemplazo hormonal (TRH) y consiste en administrar hormonas sintéticas o naturales, ya que la menopausia es la disminución en la producción de hormonas, especialmente estrógenos y progesterona.

¿Cuáles son los síntomas de la menopausia?

En este proceso natural y biológico que se presenta en las mujeres entre 45 y 55 años hay ciertos síntomas que pueden ser tratados con la TRH.

Lo que las mujeres suelen sentir es:

Sofocos.

Sudores nocturnos.

Sequedad vaginal.

Cambios de humor.

Problemas de sueño.

¿Lo pueden tomar todas las mujeres?

Antes de un procedimiento que implica la administración de medicinas o sus derivados es importante contactar a un médico, debido a que es la persona encargada de recetar tal medicamento, cómo se debe tomar, por cuánto tiempo, entre otros.

Además, hay dos tipos de terapias, ya sea de estrógenos o combinada, por lo que el doctor es quien decide cuál es la más factible para la mujer, ya sea por su edad, físico, y otros aspectos de importancia.

La terapia de estrógenos se utiliza principalmente en mujeres que han tenido una histerectomía (extirpación del útero), mientras que la terapia combinada (estrógenos y progesterona) es para mujeres que aún tienen su útero, para prevenir el riesgo de cáncer de endometrio asociado con el uso de estrógenos solos.



La terapia hormonal puede administrarse de varias maneras, incluyendo:

Tabletas orales.

Parche transdérmico.

Gel o crema.

Inyecciones.

Implantes subcutáneos.

¿Qué tan beneficioso es para las mujeres?

La página web Cigna indica que como todo tratamiento hormonal hay ciertos riesgos que se corren, no obstante, en la mayoría de casos es beneficioso y no representa un peligro mayor para la mujer.

Lo principal de esta terapia es que alivia los síntomas menopáusicos, por lo que mejora la calidad de vida de las féminas.

Además, previene la pérdida ósea y reduce el riesgo de fracturas.

En cuanto a los peligros, se pueden presentar casos en los cuales aumenta los coágulos sanguíneos y el riesgo de cáncer de mama en algunas mujeres.

Es así como es fundamental que las mujeres que consideren la terapia hormonal consulten con un médico para evaluar los riesgos y beneficios en su situación particular.

La decisión debe basarse en una evaluación individualizada y en la historia clínica de cada mujer.

