UCV posterga reinicio de clases: lea aquí el comunicado

Las autoridades de la Universidad Central de Venezuela (UCV) informaron sobre el inicio de clases tras la temporada de vacaciones de diciembre.
El comunicado tiene relación a los acontecimientos que se registraron en el país el pasado sábado 3 de enero y sobre el decreto de Estado de Conmoción Exterior del Gobierno nacional.
¿Cuándo comienzan las clases en la UCV?
La reanudación de las actividades se anunciará oportunamente, una vez se constate la existencia de condiciones apropiadas de movilización y seguridad en los campus de Caracas, Maracay y otros centros académicos de la UCV.
Parte del comunicado indica que:
De tal manera, la casa de estudios exhorta a la comunidad universitaria y a la ciudadanía a mantenerse atentos a los canales de comunicación oficiales como @ucvvzla en Instagram.
Visite nuestra sección de Comunidad
Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube