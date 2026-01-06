UCV posterga reinicio de clases: lea aquí el comunicado

Suscríbete a nuestros canales

Las autoridades de la Universidad Central de Venezuela (UCV) informaron sobre el inicio de clases tras la temporada de vacaciones de diciembre.

El comunicado tiene relación a los acontecimientos que se registraron en el país el pasado sábado 3 de enero y sobre el decreto de Estado de Conmoción Exterior del Gobierno nacional.

¿Cuándo comienzan las clases en la UCV?

La reanudación de las actividades se anunciará oportunamente, una vez se constate la existencia de condiciones apropiadas de movilización y seguridad en los campus de Caracas, Maracay y otros centros académicos de la UCV.

Parte del comunicado indica que:

"Ante la compleja situación política de la nación y el consiguiente clima de incertidumbre resulta inevitable diferir el reinicio de actividades académicas y administrativas, inicialmente previsto en el calendario oficial para este 7 de enero".

"Para no poner en riesgo la integridad física de los integrantes de la comunidad universitaria, las autoridades conjuntamente con los decanos de todas las facultades estamos evaluando permanente y atentamente la evolución de la situación nacional, los distintos factores de los que depende una reanudación segura de la actividad institucional, así como las especificidades locales que en las facultades convenga tener en cuenta".

De tal manera, la casa de estudios exhorta a la comunidad universitaria y a la ciudadanía a mantenerse atentos a los canales de comunicación oficiales como @ucvvzla en Instagram.

