Detienen a un hombre por incitar al odio a través de sus redes sociales: hizo un TikTok ofendiendo a autoridades

Uno de los delitos por el cual lo acusan es difusión de contenido desestabilizador

Por Maria Isabel Rangel
Martes, 06 de enero de 2026 a las 01:00 pm
En Puerto La Cruz, estado Anzoátegui, un sujeto de 40 años fue arrestado por incitación al odio en redes sociales luego de publicar una serie de videos en sus redes sociales.

El hombre, identificado como Carlos José Guzmán Armas, lo arrestaron en el centro de la ciudad mencionada. También lo acusan de difusión de contenido desestabilizador.

¿Por qué fue detenido?

Los medios regionales informaron que Guzmán Armas difundió material audiovisual en el cual le faltaba el respeto a las autoridades del país y, además, mandaba un mensaje de zozobra, dado al contexto actual del país.

Cuando los oficiales estuvieron al tanto de los videos activaron una comisión para dar con su paradero. 

Todos los perfiles del sujeto fueron suspendidos en redes sociales. 

