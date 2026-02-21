Este domingo llega ventisca a Nueva York y Nueva Jersey: caminar o manejar será una trampa mortal

Suscríbete a nuestros canales

Un sistema meteorológico de rápida evolución amenaza con paralizar la zona costera del Atlántico medio y Nueva Inglaterra a partir de este domingo en la noche.

La alerta de ventisca se ha activado para aproximadamente 15 millones de personas en la región triestatal, ante el pronóstico de nevadas densas y ráfagas de viento que podrían superar las 50 mph. Este fenómeno ocurre apenas días después de que un ciclo invernal previo dejara un saldo de al menos 50 fallecidos en todo el país, incluyendo más de una decena de víctimas en la ciudad de Nueva York.

Acumulaciones y zonas de impacto

Los pronósticos indican que ciudades como Philadelphia, Nueva York y Boston recibirán entre nueve y 18 pulgadas de nieve. En la capital, Washington D.C., y Baltimore, se esperan acumulaciones menores de entre tres y seis pulgadas. Las autoridades meteorológicas prevén que la tormenta se intensifique durante la madrugada del lunes, con bandas de nieve que podrían depositar hasta dos pulgadas por hora en los puntos de mayor actividad.

El corredor de la Interestatal 95, desde Washington hasta Boston, experimentará las condiciones más severas durante las primeras horas del lunes. Aunque se estima que las precipitaciones de nieve disminuyan hacia el lunes por la noche en la mayoría de los sectores, los fuertes vientos persistirán en todo el Noreste.

Restricciones en transporte y servicios

Ante la peligrosidad del sistema, la empresa ferroviaria Amtrak informó que realizará ajustes y cancelaciones en sus rutas programadas para el domingo y lunes. Por su parte, el gobierno local ha solicitado a la población evitar desplazamientos no urgentes debido a la visibilidad limitada y el riesgo de accidentes en las vías principales.

Zohran Mamdani, alcalde de la ciudad de Nueva York, fue enfático sobre los riesgos de movilidad para el inicio de la jornada laboral:

“No salgan a la carretera a menos que sea absolutamente necesario. Si pueden quedarse en casa, quédense en casa. Las nevadas harán que los viajes el lunes por la mañana sean extremadamente peligrosos”.

Se prevé que las nevadas terminen en su mayoría el lunes por la noche. Por la mañana, se pronostica que comiencen las bandas de nieve intensa a lo largo del corredor de la Interestatal 95, desde D.C. hasta Boston.

