En imágenes: reportan incendio de un local en Chacao este 5 de enero

Durante la noche de este lunes 5 de enero de 2026, la calma de la calle Uslar Pietri se vio interrumpida por un incendio declarado en el conocido local Nómada, situado en la ruta hacia el Centro San Ignacio.

De acuerdo una publicación en la red social Instagram, gracias a la rápida acción de los cuerpos de seguridad y atención de la Alcaldía de Chacao, la situación fue controlada antes de que el fuego se propagara a estructuras vecinas.

El siniestro activó de inmediato los protocolos de emergencia del municipio. El trabajo conjunto de Protección Civil Chacao, PoliChacao y Salud Chacao, permitió neutralizar las llamas en cuestión de minutos.

Según el balance ofrecido por las autoridades tras la extinción del fuego, y a pesar del susto y los daños materiales en el local Nómada, no se registraron heridos ni personas lesionadas.

"Nuestros equipos de primera respuesta se mantienen atentos a cada incidencia a fin de dar respuesta y atención inmediata a los vecinos y comerciantes", informaron voceros municipales que acompañaron al alcalde Gustavo Duque durante la supervisión del operativo.

Tras sofocar el incendio, los equipos de seguridad permanecieron en el lugar realizando las labores de inspección técnica para determinar el origen de las llamas y asegurar que no existieran focos activos.

La Alcaldía de Chacao reiteró su compromiso de mantener la vigilancia en las zonas comerciales para proteger tanto a los empresarios como a los residentes del municipio.

