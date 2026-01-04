Fallece joven apuñalada por su expareja: revelan el motivo de la violenta discusión

Suscríbete a nuestros canales

La violencia marcó el inicio del año en el municipio Valencia, estado Carabobo, tras confirmarse el asesinato de Carolina Lugo, una joven de 24 años.

El trágico suceso ocurrió en el sector La Charneca, poco después de las celebraciones del "cañonazo", cuando una disputa personal terminó en una agresión mortal.

¿Qué ocurrió?

Según las investigaciones preliminares y reportes de periodistas locales, el detonante del ataque fue la ruptura de la relación sentimental.

Carolina había decidido poner fin al noviazgo recientemente, una determinación que el agresor se negaba a aceptar.

Esta situación derivó en una fuerte discusión que escaló hasta convertirse en un ataque físico irreversible.

¿Qué se sabe del ataque?

En medio del enfrentamiento verbal, el sujeto sacó un arma blanca y atacó directamente a la joven. Lugo recibió dos puñaladas, una de ellas en el área del abdomen, que le causaron heridas de extrema gravedad.

A pesar de los intentos por auxiliarla, la joven perdió la vida como consecuencia de las lesiones sufridas durante la pelea.

Primer ingreso a la morgue

Carolina Lugo, quien residía en el sector Boca de Río, tiene el triste registro de ser la primera víctima por muerte violenta ingresada a la morgue de Valencia en este 2026.

Las autoridades locales ya se encuentran al tanto del caso para realizar las investigaciones pertinentes sobre este crimen que enluta a una familia carabobeña a comienzos de año.

