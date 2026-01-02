Maduro informa que fue abatido un cabecilla del Tren del Llano: "Era el último que quedaba"

Suscríbete a nuestros canales

El presidente Nicolás Maduro informó sobre la neutralización del último jefe operativo del grupo delictivo conocido como el Tren del Llano, durante un operativo de seguridad ejecutado en el estado Guárico.

Según lo expresado por el mandatario, esta acción marca el cierre de una estructura criminal que operaba en la región llanera, tras varios procedimientos previos realizados por los organismos del Estado.

Maduro afirmó que el resultado de este operativo es muestra de la efectividad del modelo de seguridad aplicado en Venezuela para combatir bandas criminales y redes vinculadas al narcotráfico.

Destacó que las fuerzas de seguridad han logrado avances sostenidos mediante labores de inteligencia y acciones tácticas coordinadas en distintos puntos del país.

Denuncia sobre el narcotráfico procedente de Colombia

Durante sus declaraciones, el jefe de Estado reiteró que Venezuela continúa siendo víctima del narcotráfico proveniente de Colombia.

Indicó que la mayor parte de la cocaína que circula por la región se produce en el país vecino, señalando además la falta de control militar en zonas fronterizas, situación que, según explicó, se mantiene desde hace décadas.

En este contexto, Maduro insistió en que las autoridades venezolanas han reforzado los mecanismos de defensa y vigilancia del espacio aéreo y terrestre, como parte de una política permanente para impedir el ingreso de drogas y actividades ilícitas al territorio nacional.

Cuatro integrantes abatidos en el operativo

Como resultado de la acción policial, cuatro sujetos fueron neutralizados. Tres de ellos fueron plenamente identificados por los organismos de seguridad:

Daniel Alexander Maluenga López, alias “Daniel Maluenga”

Manuel Alejandro Moyetones Castillo, alias “Mandarria”

José Sulbarán Ledezma, alias “El Pólvoro”

Un cuarto individuo permanece sin identificación oficial, mientras continúan las investigaciones correspondientes.

También puede visitar nuestra sección de Sucesos

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube