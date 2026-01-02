¡Tragedia en Suiza! Actualizan cifra de muertos y heridos tras incendio en un bar este 1 de enero

Suscríbete a nuestros canales

Lo que debía ser una noche de júbilo para recibir el 2026 se transformó en una de las peores catástrofes en la historia reciente de Suiza.

Un incendio devoró el bar Le Constellation, ubicado en la exclusiva estación de esquí de Crans-Montana, dejando un saldo preliminar de 40 fallecidos y más de 115 heridos, la gran mayoría en estado crítico.

El siniestro, ocurrido en la madrugada de este jueves, ha enlutado al cantón del Valais y ha activado puentes aéreos de emergencia hacia hospitales de Alemania, Francia e Italia.

Las llamas se desataron aproximadamente a la 1:30 a. m., cuando el local se encontraba a su máxima capacidad.

Según testimonios de sobrevivientes, el pánico fue "absoluto". La estructura, que cuenta con una escalera muy estrecha hacia el sótano, se convirtió en una trampa mortal en cuestión de segundos.

Los hospitales de Sion (capital del Valais) se declararon colapsados, obligando a referir a los pacientes con quemaduras de tercer grado a centros especializados en países vecinos.

Investigaciones

La fiscal general de Valais, Beatrice Pilloud, y el jefe de la policía cantonal, Frédéric Gisler, ofrecieron una conferencia de prensa para aclarar los hechos.

Aunque las causas definitivas están bajo peritaje, la hipótesis principal apunta a un accidente relacionado con pirotecnia interna.

Testigos relataron que el fuego pudo iniciarse cuando bengalas colocadas en botellas de champán alcanzaron el techo de madera o decoraciones inflamables.

"El fuego se propagó y provocó una explosión generalizada; no fue una explosión la que causó el incendio", precisó la fiscal.

Luto nacional

El presidente suizo, Guy Parmelin, quien asumió el cargo justamente este jueves, calificó el evento como "devastador".8 "Se lo debemos a las víctimas, debemos descubrir las causas", sentenció tras cancelar su mensaje oficial de Año Nuevo.

Por su parte, el jefe del gobierno regional, Mathias Reynard, advirtió que la identificación de los cuerpos calcinados será un "proceso largo y doloroso" debido a la magnitud del daño térmico.

Se ha habilitado una línea de ayuda internacional (+41 848 112 117) para los familiares de los turistas extranjeros, principalmente italianos y franceses, que se encontraban en la estación.

