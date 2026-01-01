Fiesta de fin de año en Suiza termina en tragedia: reportan decenas de muertos

Suscríbete a nuestros canales

Una fiesta de fin de año en Suiza terminó en tragedia tras un incendio ocurrido en la localidad de Crans-Montana, en el cantón de Valais.

El hecho se registró durante una celebración que reunía a decenas de personas en un restaurante de la zona, así lo ha informado el medio La FM.

Según la información más reciente, el saldo supera las 40 personas fallecidas y deja más de 100 heridos, lo que ha generado conmoción a nivel nacional e internacional.

Testigos indicaron que el fuego comenzó en el interior del local y posteriormente se produjo una explosión, lo que agravó la situación y dificultó la evacuación de los asistentes.

Por su parte, las autoridades suizas informaron que la principal línea de investigación apunta a un incendio accidental. Así lo confirmó la procuradora general, quien descartó de manera preliminar la posibilidad de un atentado.

Hasta el momento, no se manejan indicios que sugieran una causa intencional, mientras los peritajes continúan en la zona afectada.

La emergencia requirió una respuesta inmediata de los servicios de salud. Según lo reportado, más de 10 ambulancias fueron movilizadas para atender a los heridos.

También puede visitar nuestra sección de Sucesos

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube