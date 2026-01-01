Empleada doméstica hurta $5 mil de la vivienda donde laboraba: ¿En qué los gastó?

Suscríbete a nuestros canales

Yanetzi Argelia Sifontes de 46 años, quien se desempeñaba como empleada doméstica decidió "jubilarse" antes de tiempo utilizando los ahorros de sus empleadores.

La mujer, valiéndose del libre acceso que tenía al hogar donde laboraba, sustrajo una importante suma en divisas que terminó convirtiendo en equipos de alta tecnología y lujos personales.

De acuerdo a una nota publicada por el Cuerpo de Investigaciones, Cientificas, Penales y Criminalísticas, (CICPC), el caso se inició luego de que los propietarios de la vivienda, ubicada en el municipio Anaco del estado Anzoátegui, notaran una ausencia alarmante del dinero y tras interponer la denuncia ante la policía científica, los sabuesos desplegaron un riguroso análisis técnico y de campo que apuntó directamente hacia la mujer de confianza.

Las pesquisas determinaron que Sifontes, aprovechando los momentos de soledad en la residencia, logró ubicar y sustraer la cantidad exacta de 5 mil 200 dólares en efectivo, fruto del esfuerzo y ahorro de sus jefes.

Lejos de esconder el dinero o actuar con cautela, la detenida comenzó a derrochar el dinero de manera sospechosa.

Según el reporte oficial, Yanetzi utilizó los verdes hurtados para adquirir celulares de última generación, artículos para el hogar y diversos bienes de valor personal.

Al momento de su captura, las comisiones del Cicpc lograron recuperar parte del dinero en efectivo que aún conservaba, además de incautar todos los objetos que había comprado recientemente y que no guardaban relación con sus ingresos mensuales como trabajadora del hogar.

El caso pasó a manos del Ministerio Público, y será imputada por el delito de hurto calificado y abuso de confianza.

