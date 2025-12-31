Reportan explosión en venta de fuegos artificiales este 31 de diciembre: hay heridos

Suscríbete a nuestros canales

Este 31 de diciembre, un incendio se produjo en un comercio de fuegos artificiales ubicado en la Avenida El Trocadero, entre calles 10 y 11, en Yaritagua, municipio Peña, estado Yaracuy.

La explosión provocó gran preocupación entre los vecinos y transeúntes, debido al riesgo de propagación del fuego y la presencia de materiales altamente inflamables, de acuerdo al Diario Yaracuy al Día.

Según fuentes extraoficiales, la explosión se originó en una venta improvisada de pirotecnia, que carecía de medidas de seguridad adecuadas. El fuego se extendió rápidamente, causando caos en la zona y obligando a desalojar a los residentes cercanos mientras los equipos de emergencia llegaban al lugar.

De acuerdo con reportes preliminares, el incidente dejó tres personas lesionadas.

Distintos organismos de seguridad y socorro se desplegaron rápidamente para controlar el incendio y asistir a los heridos. Dichas medidas buscaron garantizar la seguridad de la población y minimizar los daños adicionales.

Las autoridades locales instaron a la comunidad a evitar acercarse a zonas con pirotecnia improvisada y a tomar precauciones extremas durante las festividades.

Se espera que las investigaciones determinen las causas exactas de la explosión y que se implementen medidas más estrictas para prevenir futuros accidentes durante celebraciones de fin de año.

