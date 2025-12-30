¡Tragedia en California! Reconocida triatleta es devorada por tiburones: así fue el ataque durante un entrenamiento

Suscríbete a nuestros canales

La comunidad deportiva de California enfrenta un luto tras la confirmación de un fatal encuentro entre una deportista y un depredador marino. El hallazgo del cuerpo pone fin a una angustiante búsqueda de seis días que movilizó a diversos equipos de rescate en la costa central.

Este incidente reabre el debate sobre la seguridad en las prácticas de nado a mar abierto en zonas con presencia de vida silvestre peligrosa, según una publicación de Telemundo.

¿Cómo ocurrió la desaparición de la deportista?

Erica Fox, de 55 años, realizaba una sesión de entrenamiento junto a otros 16 atletas en la bahía de Monterey el pasado 21 de diciembre. Dos testigos relataron a los investigadores que observaron a un tiburón emerger del agua con algo entre sus dientes cerca del grupo de nadadores.

La mujer participaba regularmente en estas prácticas grupales y contaba con una amplia trayectoria en triatlones extremos organizados por Ironman. Tras el avistamiento del animal, los compañeros de Fox notaron su ausencia inmediata y notificaron a los servicios de emergencia del condado.

¿Qué revelaron las labores de búsqueda y rescate?

La oficina del sheriff coordinó una operación masiva que incluyó el uso de drones, buzos especializados, aeronaves y barcos de patrullaje. Los rescatistas suspendieron las acciones iniciales después de 15 horas de rastreo intenso sin obtener resultados positivos sobre el paradero de la víctima.

El sargento Ryan Farotte informó que el mar arrastró los restos hasta el área de Davenport, a unos 48 kilómetros de donde ocurrió el ataque original. El sábado por la tarde, un equipo de búsqueda localizó el cuerpo en la costa de Santa Cruz y notificó a la familia para el proceso de identificación.

Su padre, James Fox, confirmó la identidad de su hija este lunes tras el hallazgo de sus restos en Davenport Beach. "Nadar era lo que mejor hacía, le encantaba", declaró James Fox al describir la pasión que su hija sentía por los deportes de alto rendimiento.

Erica Fox acumulaba participaciones en competencias de resistencia extrema y compartía su vida con su esposo desde hace 30 años.

¿Cuáles son las estadísticas de estos ataques en la costa de California?

El Departamento de Pesca y Vida Silvestre de California registra cerca de 230 ataques de tiburones desde 1950 en todo el estado. De esta cifra histórica, solo 16 encuentros resultaron en muertes confirmadas, lo que resalta la naturaleza inusual y fortuita de este suceso.

Los expertos estiman que el 86% de los incidentes en aguas frías involucran al gran tiburón blanco, especie que habita frecuentemente en la región de Monterey. A pesar de los riesgos, miles de personas practican surf y nado cada semana en estas playas sin enfrentar situaciones de peligro mortal.

¿Qué medidas de precaución recomiendan las autoridades ahora?

Los expertos sugieren que los nadadores eviten las zonas de aguas profundas durante las horas del amanecer y el atardecer, cuando los depredadores están más activos. La visibilidad reducida en el océano aumenta las probabilidades de ataques por error de identificación de las presas naturales.

Usted debe mantenerse siempre cerca de los grupos de nado y prestar atención a las advertencias locales sobre avistamientos de fauna marina. La tragedia de Erica Fox deja un vacío en el triatlón estadounidense y sirve como un recordatorio del poder impredecible de la naturaleza.

