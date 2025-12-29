Accidente fatal en la Caracas-La Guaira: reportan un fallecido y lesionados este 29 de diciembre

Suscríbete a nuestros canales

Un trágico accidente de tránsito registrado al mediodía de este lunes 29 de diciembre en la Autopista Caracas-La Guaira dejó como saldo una persona fallecida y dos heridos.

A través de sus redes sociales, Pablo Antonio Palacios Salazar, comandante general del Cuerpo de Bomberos de Caracas, compartió detalles del suceso.

Accidente fatal en la Caracas-La Guaira

El siniestro ocurrió a la altura del Segundo Viaducto, cuando un joven motorizado perdió el control de su vehículo e impactó contra un automóvil tipo sedán.

Según el reporte, el incidente se registró a las 12:40 p.m. y sobre la víctima fatal se supo que se trataba de un hombre de aproximadamente 25 años de edad.

Los informes preliminares arrojaron que el fallecido perdió el dominio y equilibrio de su motocicleta, lo que provocó el impacto contra un vehículo sedán.

Palacios Salazar, compartió que el joven carecía de signos vitales cuando llegaron las comisiones al sitio.

De igual modo, se informó que dos personas también resultaron lesionadas en el hecho y fueron trasladadas hasta el hospital Los Magallanes de Catia, en la parroquia Sucre.

También puede visitar nuestra sección de Sucesos

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube