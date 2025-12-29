Capturado en el Zulia: Engañó a una niña con un teléfono para intentar abusar de ella

Suscríbete a nuestros canales

Oficiales del Cuerpo de Policía Bolivariana del estado Zulia (Cpbez) capturaron a Ediberto José Reyes Morelo (34) tras ser denunciado por el presunto abuso sexual de una niña de nueve años en el poblado de La Paz.

De acuerdo con información suministrada por el organismo de seguridad en su cuenta de Instagram, el sujeto habría utilizado un teléfono celular como señuelo para llevar a la menor, bajo engaños, hasta un local abandonado.

“Una vez en el sitio, la sometió a la fuerza despojándola de sus ropas, y le mostró sus partes íntimas, los gritos de la pequeña alertaron a otro niño que pasaba cerca del lugar”, indicó.

Al escuchar los gritos de auxilio de la víctima, el pequeño comenzó a clamar por ayuda, lo que obligó al agresor a liberar a la niña y emprender la huida hacia una zona boscosa. La víctima logró salir del sitio para ponerse a salvo mientras la comunidad alertaba a las autoridades.

Operativo de búsqueda

Tras recibir la denuncia, patrulleros del Cpbez desplegaron un operativo de búsqueda en los alrededores. A pesar de la oscuridad y lo intrincado del terreno, los uniformados lograron localizar a Reyes Morelo oculto entre la maleza.

El hombre fue aprehendido de inmediato y trasladado a la sede policial, donde permanece bajo custodia.

Por su parte, la pequeña fue trasladada al hospital local para recibir atención médica y evaluaciones de rigor.

El caso fue puesto a disposición de la Fiscalía 35 del Ministerio Público.