Sofisticado modus operandi: mujer captaba víctimas por Instagram para cometer estafas

Funcionarios del Servicio de Investigación Penal detuvieron a Génesis Andrea Rojas Castillo (28) en la urbanización Villas del Pilar, estado Portuguesa, por presunta estafa.

Según se pudo conocer, Rojas Castillo es señalada por la presunta comisión del delito de lucro indebido tras defraudar a una comerciante local.

De acuerdo con el reporte oficial, la suma de la estafa sería por 848 dólares americanos, bajo la falsa promesa de entregar materiales publicitarios y juguetes personalizados captados a través de la plataforma Instagram, reseñó Vamos Acarigua.

Mujer captaba víctimas por Instagram para cometer estafas

Según el reporte oficial, Rojas Castillo utilizaba la cuenta de Instagram @ADPROYECTOSVE para atraer a sus víctimas:

La detenida ofrecía servicios de diseño gráfico y elaboración de materiales P.O.P. (artículos para festejos y juguetes).

El medio local reveló que las investigaciones arrojaron que la víctima realizó el pago acordado, pero al recibir el pedido mediante un tercero, constató que la mercancía estaba incompleta, en mal estado y no cumplía con los estándares de calidad prometidos.

Por lo que, tras intentar mediar para recuperar el dinero, Génesis Andrea Rojas Castillo se negó a la devolución, lo que derivó en la denuncia formal.

La captura se produjo en flagrancia cuando la sospechosa acudió al despacho policial para consultar sobre la denuncia en su contra.

Además, se le incautó un teléfono Redmi verde menta con información de interés criminalístico relacionada con la cuenta de Instagram.

El caso quedó a la orden de la Fiscalía Primera del Ministerio Público del estado Portuguesa.

