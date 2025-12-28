Más de 27 años de prisión contra una mujer en Aragua: captaba jóvenes para prostituirlas

Suscríbete a nuestros canales

El Fiscal General de la República, Tarek William Saab, informó este sábado la sentencia condenatoria contra una mujer en Aragua por captar jóvenes adolescentes para prostituirlas.

A través de la cuenta en Instagram del Ministerio Público (MP), el fiscal Saab brindó detalles sobre los años que esta mujer pasará en prisión.

Condena contra mujer en Aragua

De acuerdo con la información proporcionada por el fiscal Saab, se trata de un mujer identificada como Adriannis Rondón, quien recibió una sentencia condenatoria de 27 años y 6 meses de prisión.

Asimismo, señala que Rondón recibe esta condena por el delito de trata de personas, con el agravante de Lopnna, ya que captaba adolescentes y luego las prostituía.

