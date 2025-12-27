Cicpc captura a los asesinos de José Pérez; lo mataron para robarle unos dólares

Suscríbete a nuestros canales

Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) lograron esclarecer el brutal asesinato de José Gregorio De Jesús Pérez Urdaneta (62), ocurrido el pasado 14 de diciembre en la parroquia Macarao de Caracas.

Los agentes de la Coordinación de Investigaciones de Homicidios Suroeste efectuaron la captura de tres hombres que, valiéndose de la confianza de la víctima, ingresaron a su vivienda en el sector La Acequia para robarle divisas y terminaron con su vida de forma violenta.

Cicpc captura a los asesinos de José Pérez

La investigación determinó que uno de los detenidos, José Miguel De Nobrega Rodríguez (21), aprovechó su amistad con la víctima para entrar a la residencia mientras compartían bebidas alcohólicas.

Una vez adentro, permitió el ingreso de sus cómplices, Omar y Franyer González Santana, para ejecutar el robo de unos dólares que Pérez poseía, reveló este 27 de diciembre en sus redes sociales el director del Cicpc, Douglas Rico.

De acuerdo con el reporte, cuando Pérez Urdaneta opuso resistencia, fue atacado ferozmente con golpes, patadas, un bate de béisbol y un pico de botella, con el que le propinaron múltiples heridas que le causaron la muerte instantánea.

Rico indicó que durante el procedimiento los sabuesos del Cicpc colectaron en el sitio el bate y el pico de botella usados en el crimen.

Además, informó que un cuarto implicado logró huir hacia Colombia, por lo que las autoridades venezolanas ya tramitaron una alerta roja de Interpol para su captura internacional.

Los tres detenidos ya tenían solicitudes previas por homicidio y robo agravado. Quedaron puestos a la orden de la Fiscalía 57ª del Ministerio Público.

