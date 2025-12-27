Lo que sabe del fatal accidente de la cuadrilla de Airtek: un trabajador muerto y dos heridos graves

Suscríbete a nuestros canales

Un trágico accidente cobró la vida de un trabajador y dejó a otros dos compañeros heridos de gravedad en Maracaibo.

La víctima fatal fue identificada como Argenis Matos, quien pertenecía a la empresa de telecomunicaciones Airtek, reportó el Diario Versión Final.

El suceso ocurrió la tarde del pasado viernes, aproximadamente a las 4:10 p. m., mientras una cuadrilla realizaba labores de instalación de fibra óptica en el barrio La Lechuga, ubicado al oeste de la ciudad.

¿Qué ocurrió?

Según los reportes iniciales, los operarios se encontraban realizando una conexión en un poste del sector cuando recibieron una fuerte descarga eléctrica, el pasado viernes.

El impacto causó el fallecimiento inmediato de uno de los técnicos, mientras que los otros dos trabajadores resultaron con lesiones de consideración que ameritaron su traslado urgente a un centro asistencial.

Identificación de la víctima y los heridos

De acuerdo con la información suministrada por el periodista, sus dos compañeros fueron ingresados en una unidad de emergencia.

Actualmente, los sobrevivientes permanecen bajo observación médica debido a que su estado de salud es delicado tras la fuerte electrocución.

Labores de las autoridades

Funcionarios de seguridad se encargaron de trasladar el cuerpo de Matos a la sede del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf), situada en la vía al Aeropuerto, para cumplir con la autopsia correspondiente.

El área fue resguardada mientras se realizaban los procedimientos de rigor para el levantamiento del cadáver.

Hasta el momento, no se han precisado los motivos exactos que provocaron el chispazo eléctrico mientras la cuadrilla manipulaba el cableado en la zona.

Detectives del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) ya iniciaron las averiguaciones para determinar si el hecho fue producto de una falla técnica o de un contacto accidental con líneas de alta tensión.

Visite nuestra sección de Sucesos

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube