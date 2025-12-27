Acorralado por los vecinos: capturan a octogenario por abusar de una niña

Suscríbete a nuestros canales

Funcionarios del Cuerpo de Policía Bolivariana del estado Zulia (Cpbez) capturaron a un hombre de 81 años, identificado como José Dolores Máquina, tras ser denunciado por el presunto abuso sexual de una niña de 10 años en el barrio Pradera Alta.

La intervención policial se produjo luego de que la Central de Comunicaciones Ven 911 alertara sobre una situación irregular en la zona, donde un grupo de vecinos rodeaba la vivienda del agresor tras percatarse del ataque a través de una ventana.

Según testimonios de los residentes, el sujeto llevó a la menor a su residencia bajo engaños. Una vecina, al observar el acto, dio la voz de alarma al resto de la comunidad mientras la víctima lograba salir de la habitación.

Al llegar la comisión policial, los agentes resguardaron de inmediato a la pequeña, quien se encuentra en condición de calle, y procedieron con la detención del octogenario para evitar que la situación escalara ante la consternación de los habitantes del sector.

¿Qué sucedió con la niña?

La niña fue trasladada inicialmente al Centro de Diagnóstico Integral Simón Bolívar y posteriormente remitida al Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses para las evaluaciones pertinentes.

Tras recibir atención médica, oficiales del Centro de Coordinación Policial Maracaibo Oeste brindaron cuidados integrales a la infante, encargándose de su higiene, alimentación y vestimenta nueva, antes de ser trasladada a una Casa Abrigo bajo la supervisión del Consejo de Protección del Niño, Niña y Adolescentes.

Mientras que el detenido permanece bajo custodia policial y el caso ha sido puesto a disposición de la Fiscalía 35 del Ministerio Público para el inicio del proceso judicial.

Por su parte, los organismos de protección, en conjunto con el Cpbez, han iniciado las labores de investigación para localizar a los familiares de la menor y determinar las circunstancias que la llevaron a encontrarse en situación de vulnerabilidad extrema.

Visite nuestra sección Sucesos

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube