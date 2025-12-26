Violencia en el suroeste de Miami-Dade: investigan tiroteo que dejó a una mujer herida de gravedad

Suscríbete a nuestros canales

Los tiroteos en Estados Unidos (EEUU), sobre todo los aislados, son un poco más frecuentes de lo que se cree, justo la mañana de este viernes 26 de diciembre ha ocurrido un hecho que ha perturbado la paz de los residentes y transeúntes en Miami-Dade, Florida.

Se ha dado a conocer que, actualmente, la Oficina del Sheriff de Miami-Dade se encuentra investigando un tiroteo ocurrido en la cuadra 6700 del Suroeste y la 13 Terrace, una zona residencial en el área suroeste del condado.

El hecho fue reportado durante las primeras horas de la mañana de este viernes y no se maneja mucha información sobre el caso, pero se sabe que se ha acordonado la zona para recolectar evidencia, como lo ha reportado Telemundo.

Lo que debe saber

Las autoridades están tratando de determinar si se trató de un incidente dirigido o un hecho aislado.

Lo que sí se ha dado a conocer es que una mujer fue alcanzada por los disparos, pero no se ha revelado la identidad de la víctima.

La misma fue trasladada de urgencia a un hospital local, presumiblemente al centro de trauma del Jackson Memorial, donde permanece en condición crítica.

Las personas que tienen información sobre este caso, pueden reportarla de forma anónima a la línea de Crime Stoppers de Miami-Dade al 305-471-TIPS (8477).

Tiroteos con saldos fatales

Por otra parte, se dio a conocer que la policía de Lauderhill informó sobre la muerte de una mujer el día de Navidad, en un tiroteo tras una discusión entre vecinos.

Los agentes encontraron a una mujer adulta que presentaba heridas de bala y fue declarada muerta en el lugar.

Según la investigación preliminar, el incidente comenzó como una discusión entre vecinos que se tornó violenta, y que todas las personas involucradas se encuentran bajo custodia.

Además, la policía de Miami-Dade se encuentra investigando un tiroteo ocurrido durante la madrugada del miércoles en el noroeste del condado, en el cual un hombre murió y una mujer quedó en condición crítica.

Tras recibir una alerta de disparos, oficiales llegaron al lugar, donde encontraron más de 30 casquillos de bala en el piso y en las paredes afuera de la vivienda.

El hecho ocurrió aproximadamente a las 2:00 am de este 24 de diciembre, en el 2010 de la calle 63 del noroeste de Miami-Dade.

Según el último reporte, el hombre murió en el centro médico mientras que la mujer se encuentraba en condición crítica.

