"Regresa a tu país": tres años de cárcel para estadounidense que incendió casa de sus vecinos venezolanos

Una mujer de 70 años, identificada como Ana Hernández, fue sentenciada a casi tres años de prisión federal tras declararse culpable de un delito de odio contra una familia de origen venezolano.

Hernández admitió haber provocado un incendio en la vivienda de sus vecinos en un intento violento por intimidarlos para que abandonaran el vecindario, un caso que ha conmocionado a la comunidad latina en Chicago por la crudeza de las amenazas lanzadas contra los migrantes.

Tres años de cárcel para estadounidense que incendió casa de sus vecinos venezolanos

De acuerdo con el reporte de CBS News, el proceso judicial, seguido de cerca por autoridades federales, reveló un patrón de hostigamiento motivado por el origen nacional de las víctimas.

En marzo del año pasado, la acusada lanzó un artefacto incendiario contra el porche trasero de la vivienda de madera, provocando un incendio que causó daños materiales, aunque afortunadamente no dejó heridos.

Además, Hernández dejó un mensaje manuscrito en el vehículo del propietario del edificio con frases explícitas de rechazo: “No te queremos en el barrio. Regresa a tu país. Puedes ir por el camino fácil o por el difícil”.

La Fiscalía de Estados Unidos procesó el caso a nivel federal bajo la premisa de delito de odio.

Las autoridades detallaron que el objetivo de Hernández era forzar a la familia venezolana a marcharse del lugar debido a prejuicios sobre su nacionalidad.

