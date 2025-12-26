GNB y Cicpc detienen a "Elly Carmona": buscado por el brutal asesinato de Diana Carolina Olivares

Suscríbete a nuestros canales

En un operativo conjunto entre la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), fue capturado el presunto responsable del femicidio de una joven de 18 años ocurrido en el municipio Páez, estado Apure.

El detenido, quien se encontraba prófugo desde el pasado lunes 22 de diciembre de 2025, fue localizado en el sector Mereicito tras un intenso despliegue de seguridad ciudadana activado en el Alto Apure.

GNB y Cicpc detienen a "Elly Carmona"

El procedimiento fue ejecutado por efectivos adscritos al CZGNB n.º 35 Apure y pesquisas de la Delegación Municipal Guasdualito, quienes mantenían el rastreo de Elly Yubeyri Carmona García (37), según lo reportado por medios locales.

De acuerdo con lo reseñado por Apure 24, el crimen se registró el pasado lunes 22 de diciembre en Guasdualito.

La víctima quedó identificada como Diana Carolina Olivares (18), quien fue brutalmente agredida durante una fuerte discusión.

La joven fue golpeada con un objeto contundente que le causó la muerte de manera inmediata.

La aprehensión se realizó en el sector Mereicito, a pocos kilómetros del lugar del suceso.

Carmona García fue puesto a la orden del Ministerio Público, donde la fiscalía con competencia en materia de delitos contra la mujer liderará el proceso penal.

